Musik-Aktion der Enni und der RP : Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen

Moers Beim Wettbewerb von Enni und RP geht es um drei Auftritte am Niederrhein – in Moers, Xanten und Rheinberg. Auch unsere Leser können Abstimmen, wer dabei sein darf.

Seit zwei Wochen stellte die Rheinische Post neun Bands vor, die bei den drei ENNI-Nights of the Bands auftreten. Welche Gruppen werden das Rennen beim Wettbewerb „Deine Bühne“ machen? Welche Gruppe werden am 28. September in Moers, am 16. November in Xanten und Mitte Januar 2020 in Rheinberg auftreten?