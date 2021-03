Linden-Apotheke Neukirchen-Vluyn : Corona-Schnelltest auf dem Parkplatz Klingerhuf

Neukirchen-Vluyn Die Neukirchener Linden-Apotheke hat ihre Teststation verlegt. Auch über die Osterfeiertage kann man sich dort kostenlos testen lassen.

Auf dem Parkplatz Klingerhuf in Neukirchen ist ab sofort der Corona-Schnelltest möglich. Apothekerin Simone Tilly bietet in Beauftragung mit dem Gesundheitsamt Wesel und in Absprache mit der Stadt Neukirchen-Vluyn diese Testmöglichkeiten an. Vorübergehend bestand bis zum Aufbau des Testzentrums auf dem Parkplatz die Möglichkeit, sich in den Apothekenräumlichkeiten an der Andreas-Bräm-Straße Kostenpflichtiger Inhalt (die RP berichtete) testen zu lassen. Die Teststation auf dem weitläufigen Parkplatz ermöglicht die bislang einmal pro Woche angebotene, kostenfreie Bürgertestung. Wird ein weiterer Antigen-Schnelltest in der Woche benötigt, müssen 28 Euro gezahlt werden, für den PCR-Test 85 Euro.