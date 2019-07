Schrauberstammtisch in Rheurdt : Wenn sich die Natur ein Auto zurückholt

Schrauberstammtisch in Rheurdt

Karl-Peter Hauser hat den Zufallsfund auf dem Hänger aus Wassenberg geholt. In seinem Lokal trifft sich der Schraubertisch. Doch auch für den lohnt sich die Restauration nicht mehr. n diesem Fall hat die Natur gegen das Auto gewonnen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt Noch vier Wochen soll ein Mercedes 300 SE in Schaephuysen stehen, der die vergangenen vier Jahrzehnte unter Bäumen vor sich hinrottete.

Der Rahmen ist durchgerostet. Der Tank ist aus seiner Halterung gefallen. Und die hinteren Türen lassen sich nicht mehr öffnen, weil sich alles verzogen hat. Trotzdem ist noch die Eleganz zu spüren, die der Mercedes 300 SE versprühte, als er 1962 als W 112 („Lange Heckflosse“) vom Band lief, zum Beispiel vorne und hinten die rundgezogenen Panoramascheiben oder die Holz- und Lederausstattung im Innenraum. Rund vier Jahrzehnte rottete dieser Wagen in einem Garten in Wassenberg bei Heinsberg vor sich hin. Jetzt ist der durchgrünte Mercedes 300 SE im Hof der Gaststätte Hauser in Schaephuysen zu bewundern.