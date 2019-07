Brandgefahr in Neukirchen-Vluyn : Die große Trockenheit: Feuerwehrchef mahnt zu mehr Vorsicht

Themenbild von den Feldern rings um Neukirchen-Vluyn: Ein Funke genügt bei dieser Trockenheit, um eine große Fläche in Brand zu setzen. Foto: Frewillige Feuerwehr Rheurdt

Neukirchen-Vluyn Der Feuerwehrchef von Neukirchen-Vluyn wünscht sich mehr Achtsamkeit im Umgang mit der Dürre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Manchmal schüttelt selbst der erfahrene Feuerwehrchef Lutz Reimann nur noch mit dem Kopf: „Zum Beispiel, wenn uns Leute in diesen Tagen fragen, ob sie Unkraut abflämmen dürfen!“ Immerhin fragen manche vorher noch. Sie bekommen ein klares „Nein“ als Antwort. Bei dieser Trockenheit kann aus dem kleinsten Funken ein Großbrand entstehen. Menschen und Tiere sind in Lebensgefahr. Der brennende Schuppen am Klietbruchweg in Niep vor einer knappen Woche – könnte auf leichtsinniges Unkrautbrennen zurückgeben, glauben manche Retter.

Die Zigarettenkippe achtlos aus dem Autofenster geschnippt? Das ist zu allen Jahreszeiten ein krasses Umweltvergehen, weil jeder Kippen-Filter 40 Liter Wasser vergiftet. Im Sommer kommt die Brandgefahr hinzu. Bereits mehrfach musste die Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn – aber auch in benachbarten Kommunen – brennende Straßenränder löschen. „Wir vermuten jeweils Zigarettenglut als Ursache“, schimpft Reimann.

Sehr rasch könnten die Flammen vom Straßenrandstreifen auf ein Feld überspringen. „Und dort verbreitet sich ein Feuer in Windeseile.“ Deshalb sei unbedingt und dringend vom Unkrautabflämmen abzuraten. Auch Nutzfeuer anderer Art geraten schnell außer Kontrolle, wie ein Gestrüppbrand an der Döpperstraße am Montag zeigte. Dort wollte ein Mann selbst Holzkohle herstellen. Reimann: „Bei dieser Dürre - ein Wahnsinn!“ Vor gut einem Jahr war die Feuerwehr schon mal bei demselben Mann aus dem demselben Anlass: ein außer Kontrolle geratenes Nutzfeuer.