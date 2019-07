Politik in Rheurdt : Burgerpark-Initiative überreicht die Petition dem Rat

„Hände weg vom Burger Park“ – dieser Appell wurde von 677 Menschen online unterzeichnet und auf Unterschriftenlisten, die in Geschäften auslagen. Siglinde Bockheim von der Bürgerinitiative überreichte das Protest-Paket am Montag an Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Post für den Gemeinderat: Die Bürgerinitiative zur Rettung des Burgerparks übergab ihr Protest-Paket.

Den Packen Papier muss man schon mit zwei Händen tragen. Denn was Siglinde M.-Bockheim am Montagabend vor der Ratssitzung an Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen und an alle im Gemeinderat vertretenen Parteien aushändigte, waren nicht nur Unterschriftenlisten. Auch 130 Kommentare gab es von empörten Unterzeichnern der Online-Petition mit dem Titel „Hände weg vom Burgerpark“. Siglinde Bockheim fasste den Willen der Bürger so zusammen: „Sie wollen den Park als wichtige Ruhezone, als Ort der Begegnung und Entspannung in der Gemeinde erhalten – ohne dass er verkleinert wird.“