Unfall in Remscheid : Mercedes-Fahrerin prallt gegen Ampelmast

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 18.000 Euro. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Alt-Remscheid Auf der Freiheitstraße ist am Dienstag eine 23-jährige Remscheiderin verunglückt. Die Frau war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 5 Uhr morgens gemeinsam mit einem Beifahrer in ihrer schwarzen Mercedes C-Klasse in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Ampelmasten. Dabei verletzte sie sich leicht.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden liegt bei etwa 18.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02 02 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

(red)