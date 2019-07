Sonderaktion der Schwimmfreunde : Im Rheurdter Bad ist zum Ferienstart der Eintritt frei

Rheurdt Mit einer XXL-Schwimmzeit starten in Rheurdt die Sommerferien.

Wasserrutsche, Wackeldrache und begehbare Wasserbälle laden ein zum Hallenbad-Abenteuer: Am extra langen Spielenachmittag ist der Spaß für Kinder garantiert. Am Freitag, 12. Juli, von 15 bis 18 Uhr sind alle Kinder im Rheurdter Hallenbad herzlich willkommen. Zur Erinnerung: Dabei handelt es sich um den Tag des Schuljahres 2018/19. Als besondere Aktion sind auch explizit alle Nicht-Vereinsmitglieder eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Im Schwimmerbecken des erfolgreich privat betriebenen Bades lockt zahlreiches Großspielzeug zum Toben und Spielen. Aber auch im Nicht-Schwimmerbecken ist der Spaß garantiert. Hier haben schon viele Knirpse erfolgreich den ersten Kontakt zum Wasser gehabt. Bei schönem Wetter hat auch die große Liegewiese hinter dem Hallenbad geöffnet, auf der man zusätzlich Tischtennis, Fußball und Volleyball spielen kann. Das Außengelände bietet ohnehin ein gutes Ausflugsziel in der Sommerzeit, vor allem für Familien mit kleinen Kindern, die hier gerne toben. . Die überdachte Terrasse und große Rasenfläche mit dem alten Baumbestand laden zum schattigen Entspannen ein.

Wie in jedem Jahr bieten die Schwimmfreunde auch in den aktuellen Sommerferien zusätzliche Zeiten für das Familienbad an, damit alle Daheimgebliebenen das Außengelände auch nutzen können. Die genauen Zeiten sowie weitere Informationen finden Bad-Begeisterte im Internet unter www.schwimmfreunde-rheurdt.de.