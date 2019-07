Natur in Rheurdt : Rheurdt: Am Dufhaussteg müssen 200 Ahornbäume gefällt werden

Nach den Rodungen am St. Michaelberg müssen nun 200 Ahornbäume am Dufhaussteg gefällt werden werden. Auch sie haben die Rußrindenkrankheit. Foto: dne. Foto: Dirk Neubauer

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Ökologie der Gemeinde Rheurdt hatte zu einer öffentlichen Sitzung in den Ratssaal eingeladen. Wolfgang Kerstan vom Ingenieur- und Planungsbüro Lange stellte dabei die neuen Planungen für den Bereich Bürgermeister-Beelen-Platz/Pastoratstraße/Grünstraße in Schaephuysen vor.

In einem 3D-Computer-Modell war erkennbar, dass sich die neuen Gebäudekomplexe, anders als in früheren Planungen, harmonisch in die neu zu gestaltende Fläche einfügen. Die Tatsache, dass das neue Gebäude an der Grünstraße leicht zurückgesetzt geplant wird und dadurch eine offene Aufenthaltsfläche mit einem zentralen Dorfbaum entstehen kann, fand allgemeinen Anklang. Das Konzept soll deshalb weiter verfolgt und ein Architekt beauftragt werden.