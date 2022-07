Rheurdter betreut Ferienlager : Mit dem Pastoralteam auf Ameland

Auf den Ferienhöfen oder am Strand, zwischen Meer und Dünen, feiert das Pastoralteam mit den Lagergemeinschaften Gottesdienst. Foto: Ann-Christin Ladermann

Rheurdt Lasse Grögor aus Schaephuysen gehört zum Pastoralteam auf Ameland. Seit 2015 fährt der 28-Jährige jährlich mit auf die niederländische Insel und bringt sich dabei vor allem musikalisch bei den Gottesdiensten ein. Was ihn antreibt.

Seifenblasen sind das Willkommenszeichen. „Sobald wir Lagerteilnehmende in kleinen oder großen Gruppen hier vorbeilaufen, wird die kleine Seifenblasenmaschine angestellt“, erklärt Lasse Grögor: „Ein Zeichen der Gemeinschaft.“ Der 28-Jährige, der gebürtig aus Schaephuysen kommt, gehört zum Pastoralteam des Bistums Münster, das sich während der nordrhein-westfälischen Sommerferien um die kleinen und großen Anliegen der Ferienlager auf Ameland kümmert. Zwölf junge Erwachsene übernehmen in drei Teams jeweils zwei Wochen lang die inhaltliche und musikalische Gestaltung der Gottesdienste, beraten in Notsituationen und Konfliktfällen und bringen die einzelnen Feriengruppen miteinander in Kontakt, beispielsweise zur Planung von gemeinsamen Aktivitäten.

Rund 5000 Kinder und Jugendliche allein aus dem Bistum Münster sind jeden Sommer mit Ferienfreizeiten in kirchlicher Trägerschaft auf der niederländischen Insel. Grögor, der in Münster Musik und Religion fürs Lehramt studiert, bringt jede Menge Lagererfahrung mit. Und musikalisches Talent am Keyboard, Schlagwerk und mit Gesang, das er im Pastoralteam gut bei den Gottesdiensten einbringen kann.

„Mit neun Jahren bin ich zum ersten Mal im Fahrradlager nach Herongen an der niederländischen Grenze mitgefahren“, blickt er zurück. Später kam das Zeltlager der Pfadfinder dazu. „Da waren wir meist um die 150 Personen.“ Als Grögor 2015 erstmals Teil des Pastoralteams auf Ameland war, war das gleichzeitig seine Premiere auf der niederländischen Insel. „Natürlich hatte ich vorher schon viel von Ameland gehört, aber selbst war ich noch nie dort gewesen“, berichtet er. Nach nur einem Anruf entschied er sich: „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, habe aber noch am selben Tag zugesagt“, erinnert er sich.

Diese Entscheidung hat er bis heute nicht bereut. Im Gegenteil: Jedes Jahr ist er seitdem im Pastoralteam, in diesem Jahr dank der Semesterferien sogar gleich in zwei Teams, also vier Wochen am Stück. Durch den Einsatz des Pastoralteams hat sich vor allem in Sachen Vernetzung viel getan. „Wir besuchen die Lager regelmäßig auf ihren Höfen, sind präsent und kommen miteinander ins Gespräch“, erklärt Grögor.

Wöchentlich lädt das Pastoralteam zum Austausch der Lagerleiterinnen und -leiter der gerade stattfindenden Ferienfreizeiten in sein Haus ein. Eine gemeinsame Whats­app-Gruppe aller Lagerleiter und des Pastoralteams unterstützt den Austausch. „Gerade jetzt nach den beiden Corona-Sommern profitieren die Lager von den Erfahrungen der vorherigen, Fragen können gestellt werden, und manchmal auch ganz simpel übrig gebliebene Lebensmittel an neu ankommende Lager abgegeben werden“, beschreibt der 28-Jährige.

Erstmals hat das Pastoralteam seinen Standort an der Clemenskirche in Nes. Unter dem Pavillon am Pfarrhaus sind die Teamerinnen und Teamer in ihrer roten Kleidung schon von Weitem gut zu erkennen. Ein großes Transparent mit der Aufschrift „Pastoralteam“ und ein weiteres mit dem Logo des Bistums Münster verstärken den Wiedererkennungswert. „Die meiste Zeit sind wir hier am Haus, sodass Lagerleiter oder Betreuer vorbeischauen können, um einen Rat einzuholen, um Absprachen zu treffen oder einfach nur eine kleine Lagerpause einzulegen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken“, erklärt Grögor.

Im Mittelpunkt der Arbeit des Pastoralteams, das von Pastor Karsten Weidisch begleitet wird, stehen die Gottesdienste, rund 20 in zwei Wochen. Samstags und sonntags gibt es das Angebot für Lagergemeinschaften und Inselgäste in der St.-Clemens-Kirche, jeden Dienstag für die Kochteams von Ferienlagern, für die die anderen Uhrzeiten ungünstig sind.

Die meisten Gottesdienste aber feiert das Pastoralteam lagerintern – auf den Höfen, auf der Wiese oder am Strand. „Es ist toll und motivierend, zu sehen, wie die Kinder mitgehen, wie sie Spaß an der Musik und am Gottesdienst haben“, freut sich Grögor, dass die Teilnehmenden auf der Insel eine positive Erfahrung mit der Kirche machen können. Die lebendige Gestaltung spiele dabei eine entscheidende Rolle: der ungewöhnliche Ort, musikalische Elemente zum Mitmachen und kleine Videoclips, die zum Thema der Saison passen: „Gott liebt das bunte Leben“.

