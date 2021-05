Awo Bahnhof Rheurdt : Gemeinsam unterm Sternenzelt schlafen

Rheurdt „Raus aus dem Corona Alltag – rein ins Abenteuer!“, unter diesem Motto laden die Awo Jugendheime im Kreis Kleve gemeinsam zu einer Aktion ein. Auch der Awo Bahnhof Rheurdt beteiligt sich.

„Mal was Verrücktes tun: Raus aus dem Corona-Alltag, rein ins Abenteuer” lautet die gemeinsame Devise der Awo-Jugendheime in Rheurdt, Issum, Straelen, Weeze, Goch, Wachtendonk, Kerken und Kevelaer. Daher haben sich die Teams die Aktion „Gemeinsam unterm Sternenzelt“ überlegt.

„Verbringt mit eurer Familie beziehungsweise eurem Hausstand einen schönen Abend und schlaft in der Nacht von Mittwoch, 12. Mai auf den 13. Mai, das ist der Feiertag Christi Himmelfahrt, eine Nacht im Garten, im Hof oder am dem Balkon“, lädt Sabrina Kleinen, Leiterin des Awo Bahnhofs in Rheurdt, stellvertretend alle Jugendlichen im Kreis ein.