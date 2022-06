Aktion in der Innenstadt : Kunstschaufenster als eigene „Marke“ für Grevenbroich

Grevenbroich Ab nächster Woche werden Werke von mehr als 30 Künstlern gezeigt. Diesmal sind auch junge Talente dabei. Die Aktion soll etabliert werden – weil zwei Seiten davon profitieren.

Zwischen Ständehaus und Bahnhof wird in den nächsten Tagen in etlichen Schaufenstern der Geschäfte Platz geschaffen – für Kunst: Denn die Aktion Kunstschaufenster geht nach dem Erfolg der Aktion in der Weihnachtszeit 2021 in die zweite Runde. Ab 14. Juni werden mehr als 30 Künstler ihre Werke an insgesamt 29 verschiedenen Orten im Stadtzentrum ausstellen.