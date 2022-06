Klimaschutz-Aktion in Rheurdt : Schnitzeljagd zum Stadtradel-Finale

Rheurdt Am Wochenende endet die Aktion im Kreis Kleve. Seit dem Start am 23. Mai sind mehr als 6400 aktive Radlerinnen und Radler aus allen 16 Städten und Gemeinden des Kreises mit dabei – darunter 118 Radler aus Rheurdt.

Zum Abschluss des Stadtradelns findet am Samstag, 11. Juni, eine digitale Fahrrad-Schnitzeljagd statt. Die Grundlage bildet die kostenfreie Handy-App „Actionbound“. Dabei gilt es, verschiedene Aufgaben zu lösen. Vom eigenen Wohnort aus führen insgesamt 16 unterschiedliche Strecken – aus jeder Stadt und Gemeinde eine – in eine der vier Gastgeberkommunen Kleve, Kalkar, Kevelaer und Kerken. Die Routen sind 10 bis 15 Kilometer lang und können in 90 bis 120 Minuten absolviert werden. Im Ziel wartet eine kleine Überraschung auf die Radfahrerinnen und Radfahrer. Zwischen 15 und 18 Uhr gibt es am Ziel Orte zum Verweilen und zum Austausch. Nach einer Pause entscheiden die Teilnehmer selbst, auf welchem Weg sie wieder nach Hause fahren. Die Schnitzeljagd lasse ich somit sehr gut in die Wochenend-Radtour integrieren.