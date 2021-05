Brauchtum in Rheurdt : Mit Farbe gegen den Corona-Blues

Rheurdt Lange stand der Maibaum in Rheurdt „nackt“ vor der Gaststätte „Zur Post“. Nun hat die St. Nikolaus Schützenbruderschaft ihn geschmückt. Geplant ist außerdem das ein Vogelschießen online durchzuführen.

„In diesem Jahr wollten wir das nicht erneut einfach so hinnehmen. Also wurden von unserem bewährten Kranzbindeteam in Heimarbeit die Bänder zurecht geschnitten und dann etappenweise an die Ringe gebunden“, berichtet Volker Berendes, Geschäftsführer der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft. Unter Einsatz von schwerem Gerät – einer Lkw-Hebebühne, die von der Firma Elektrotechnik Ingendahl zur Verfügung gestellt wurde – konnten dann am Abend des 30. Aprils die Kränze aufgehängt werden. Die Hebebühne wurde erforderlich, da durch die aktuelle Ampelanlage der Straßenbaustelle und deren Verkabelung ein Kippen nicht möglich war. „Wir haben uns in diesem Jahr für bunte Bänder als Schmuck entschieden, einfach um mal ein bisschen Farbe und vielleicht auch Freude in diese doch recht triste Zeit zu bringen“, so Berendes. Der traditionelle „Tanz in den Mai“, der normalerweise im Anschluss im Vereinslokal stattfindet, konnte leider erneut nicht gefeiert werden.