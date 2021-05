Neukirchen-Vluyner Bürger, Vereine und Verbände können sich bewerben : Verleihung des Heimat-Preises

Neukirchen-Vluyn Interessierten Neukirchen-Vluyner Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände können sich für den Heimatpreis bewerben. Der Preis wird gefördert durch das Land NRW im Rahmen des Programmes „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW fördert mit dem „Heimat-Preis“ das lokale Engagement und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich „Heimat“. Hierbei soll das ehrenamtliche Engagement einzelner Bürgerinnen und Bürger sowie gemeinnütziger Vereine oder Institutionen für umgesetzte beispielhafte und zukunftsorientierte Maßnahmen/Projekte ausgezeichnet werden. Auf dieser Grundlage hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn die Auslobung des „Heimat-Preises“ beschlossen. Dies ist die zweite Ausschreibung des Preises in Neukirchen-Vluyn. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro kann sowohl in einer Summe als auch in maximal drei Abstufungen verliehen werden. Eine Bewerbung ist ab sofort unter dem Stichwort „Heimat-Preis 2021“ bis zum 31. August 2021, per E-Mail an heimatpreis@neukirchen-vluyn.de sowie per Post an die Stadt Neukirchen-Vluyn, Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn, möglich. Eine Online-Bewerbung ist ebenfalls möglich. Förderrichtlinien und das Online-Formular finden Interessierte auf der städtischen Homepage www.neukirchen-vluyn.de rechts unter dem QuickLink Heimatpreis. Fragen bezüglich des Heimat-Preises können an die E-Mail-Adresse heimatpreis@neukirchen-vluyn.de oder an Michael Linde, unter der Rufnummer 02845 391179, gerichtet werden.