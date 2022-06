Freizeitbad Neukirchen-Vluyn : Längerer Badespaß in den Sommerferien

Neu im Angebot: Wellnesstage für Babys. Foto: Hans Dick

Neukirchen-Vluyn Mit Beginn der Sommerferien weitet das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn die Öffnungszeiten aus. Außerdem bietet eine neue Veranstaltungsreihe Wellnesstage für Babys.

Die Sommerferien nahen, und bald geht es für viele Niederrheiner wieder ab in den Urlaub. Wer lieber zu Hause bleibt, der findet auch im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn wieder Abwechslung. Betreiber Enni Sport & Bäder Niederrhein weitet im beliebten Familienbad dazu erneut die Öffnungszeiten aus. So ist das Bad in der Ferienzeit werktags durchgehend von 6 bis 20.30 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags gibt es den Ferienspaß dann jeweils von 9 bis 17 Uhr. Die im Freizeitbad integrierte Sauna öffnet für Gäste werktags jeweils von 9 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Trotz anhaltender Corona-Pandemie ist auch bei Veranstaltungen wieder mehr als in den letzten Sommerferien möglich. Neben den Saunatreffs gibt es am 23. Juli die Pool-Party, mit Disco und viel Spaß und Unterhaltung für kleine und große Badegäste. An allen Feriensamstagen gibt es im Freizeitbad zudem für Kinder bis 14 Jahren zwischen 15 und 17 Uhr die beliebten Spielenachmittage.

Ganz neu: Ab dem 27. Juni gibt es an sieben Montagen die sogenannten Baby-Wellnesstage, an denen die jüngsten Badegäste jeweils von 12 bis 14 Uhr erste Wassererfahrungen und mit ihren Eltern kindgerechte Saunagänge machen können. „Das Saunieren stärkt das Herz-Kreislauf-System und die Atemmuskulatur, es schützt vor Asthma, Bronchitis und grippalen Infekten und führt bei den Babys zu mehr Ausgeglichenheit und einem besseren Schlaf“, erklärt Marion Wimmer-Haseneier, die als zuständige Enni-Mitarbeiterin die Veranstaltungen mit dem Team des Freizeitbads organisiert. „Zudem wird die Eltern-Kind-Bindung gestärkt.“ Teilnehmende Babys sollten mindestens vier Monate und höchstens ein Jahr alt sein. Die U4 muss durch einen Kinderarzt erfolgt sein, der zustimmen muss, dass das Baby bei 60 Grad auf der mittleren Stufe in die Babysauna darf. Eltern zahlen für die Teilnahme jeweils 16,50 Euro Eintritt.