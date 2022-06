Aktion VereinsLiebe : Ein starkes Zeichen des Zusammenhalts

Foto: Vereine 6 Bilder Das sind die Gewinner der VereinsLiebe im Jahr 2022

Niederrhein Mit der Aktion „VereinsLiebe“ unterstützen Volksbank Niederrhein und Rheinische Post das Ehrenamt vor Ort. 84 Vereine haben in diesem Jahr mitgemacht. Das sind die Gewinner.

Zehn Mädchen und Jungen stehen eng nebeneinander auf einem Fußballfeld, es sind die Spieler einer Nachwuchsmannschaft. Alle haben die Arme auf die Schultern des Mitspielers links oder rechts gelegt, niemand kann sich zwischen sie drängen. Sie halten zusammen.

Diese Szene ist Woche für Woche auf vielen Sportplätzen und in vielen Sporthallen zu sehen. In diesem Fall ist es eine Nachwuchsmannschaft des Büdericher SV gewesen, die dabei fotografiert wurde. Das Bild machte ein Familienmitglied eines Kindes, das auf dem Platz stand.

Info Übersicht über Gewinner und Preise Platz 1 Büdericher Spielverein 1919 (5000 Euro) Platz 2 DLRG-Ortsgruppe Alpen (3000 Euro) Platz 3 KG Blau-Weiße Funken Neukirchen-Vluyn (2000 Euro) Platz 4 SV Sonsbeck Klimpansen (1500 Euro) Platz 5 Viktoria Birten (1500 Euro) Platz 6 Förderverein Kunstschule Xanten (1500 Euro) Platz 7 Reitverein Graf-Haeseler Sonsbeck (1500 Euro) Platz 8 Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen (1500 Euro) Platz 9 Reit- und Fahrverein St. Georg Alpen (1500 Euro) Platz 10 St.-Sebastianus-Bürgerschützen-Bruderschaft 1424 Büderich (1500 Euro) Platz 11 Elterninitiativkindergarten Kamp-Lintfort Spatzennest (1000 Euro) Platz 12 Förderverein des katholischen Kindergartens St. Peter Rheinberg (1000 Euro) Platz 13 Tierschutzverein Moers (1000 Euro) Platz 14 Sportverein DJK Labbeck-Uedemerbruch (1000 Euro) Platz 15 Förderverein Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich in Alpen (1000 Euro) Platz 16 Freunde und Förderer des katholischen Kindergartens St. Marien (1000 Euro) Platz 17 Tennisclub Blau-Weiß Kamp-Lintfort (1000 Euro) Platz 18 Bürgerschützenverein Bönninghardt 1925 (1000 Euro) Platz 19 SV OG Veen (1000 Euro) Platz 20 JKAG Ossenberg (1000 Euro)

Mit diesem Foto hat sich der SV Büderich bei der Aktion „VereinsLiebe“ der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post beworben, das starke Bild hat den ersten Platz belegt. 5000 Euro gibt es dafür. Die Siegerehrung war am Montagabend im Viva Event- und Freizeitpark in Neukirchen-Vluyn.

Das Foto sei nicht gestellt worden, sondern zufällig bei einem Spiel entstanden, berichtete Rocco Steinert vom Büdericher SV. Zusammenhalt sei wichtig, er werde vom Verein gefördert. Talent allein reiche nicht, um erfolgreich zu sein, auch wenn fünf oder sechs Kinder gut Fußball spielen könnten. Die Mädchen und Jungen müssten ein Team sein, alle müssten mitgenommen werden. Dieser Zusammenhalt gehe auch über das reine Fußballspielen hinaus. Der Verein unternehme mit den Kindern Ausflüge, mache gemeinsame Veranstaltungen. Nur wenn es diesen Zusammenhalt geben, wenn die Kinder Freude im Verein hätten, blieben sie auch dabei.

Insgesamt hatten in diesem Jahr 84 Vereine an der Aktion teilgenommen. Eine Jury bewertete die Beiträge. Die ersten 20 Plätze erhalten Geldspenden. Insgesamt werden 30.5000 Euro an die Vereine ausgezahlt, um sie zu unterstützen. Es ist auch als Wertschätzung für die Arbeit gedacht, die von den vielen Ehrenamtlichen geleistet wird.

2021 war die Aktion ins Leben gerufen worden, also mitten in der Corona-Pandemie. Auch die Vereine hätten unter der Krise gelitten, erklärte Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, am Montagabend. Spiele, Trainings und Veranstaltungen seien ausgefallen, Mitglieder ausgetreten, Sponsoren abgesprungen, weil die Krise auch ihnen zusetzte.

Deshalb hatten die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post überlegt, wie sie die Vereine zusätzlich unterstützen können, wie Lohmann erklärte. „Denn oftmals reichen Enthusiasmus, Manpower und Kreativität von Vereinsmitgliedern und deren Vorständen alleine nicht aus, um beispielsweise notwendige Reparaturen am Vereinsheim vorzunehmen oder Fahrten der Vereinsjugend zu finanzieren“, sagte Michael Kowalle, Regionaler Verlagsleiter Niederrhein der Rheinischen Post. Die Spendengelder der Aktion „VereinsLiebe“ sollen dabei helfen, „die Arbeit der Vereinsvorstände zu erleichtern sowie wichtige große und kleine Vereinsprojekte zu ermöglichen“.

Schon die Premiere der „VereinsLiebe“ war erfolgreich gelaufen. 78 Vereine hatten mitgemacht. Dieses Mal waren es noch einmal sechs mehr, also 84. Die zweite Runde der „VereinsLiebe“ war Ende April gestartet. Bis zum 22. Mai konnten Vereine ein Foto oder eine Collage einreichen – und zwar zum Motto „Zusammenhalt beginnt vor Ort“.