Kirche in Rheurdt : Lebendiger Vortrag über den Glaube und den Weg dahin

Sinan Lafci vor der Kirche in Schaephuysen. Foto: Damon Fuchs

Rheurdt Am Mittwoch, 22. Juni, lädt der Neukirchen-Vluyner Lehrer, Sinan Lafci, in die Dorfkirche Schaephuysen ein und verspricht einen spannenden, autobiographischen Vortrag.

Einen (un)glaublichen Abend dank wahren Begebenheiten verspricht Sinan Lafci am Mittwoch, 22. Juni, um 20.15 Uhr, in der Schaephuysener Dorfkirche. Der 42-Jährige ist von Berufswegen Lehrer in Neukirchen-Vluyn, der eigentlich auch das Fach Religion unterrichten wollte – aber nicht einsah, erst katholisch oder evangelisch werden zu müssen. „Aufgrund vieler viel zu zufälligen Erlebnissen bin ich mir mittlerweile sicher zu wissen, nicht nur zu glauben: Uns noch unsichtbaren Göttern sei Dank haben wir nicht nur Körper, sondern eine begründete Hoffnung auf ein ‚anderes‘ Weiterleben und auch im Hier und Jetzt schon auf ‚Mehr‘“, so Lafci.

Sein erster autobiographischer Vortrag mit Foto- und Video-Einspielern sowie Kissen auf den sonst harten Bänken in der Dorfkirche ist kostenlos. Lafci berichtet von seiner ereignisreichen Kindheit, von seiner Sinnsuche und wie er (wieder) zu Gott und zum Glauben fand. „Kirche wird oft als zu langweilig empfungen“, so Sinan Lafci. „Daher möchte ich besonders Zweifelnde, Atheisten, Gelangweilte, Sinnsuchende und andere Gläubige zum Vortrag einladen. Danach kann man mit Fragen noch in einen friedlichen Dialog kommen.“