Kreis Viersen : RP-Aktion – Senden Sie uns ein Foto Ihres Hundes

Winkewinke! Und was kann Ihr Hund so? Schreiben Sie es uns. Foto: Koppers

Kreis Viersen Hunde gelten als die besten Freunde des Menschen. Anlässlich des „Welttags des Hundes“ am 12. Juni wollen wir wissen: Was macht Ihr Tier zum treuesten, nettesten, wertvollsten Begleiter? Bei welchem Abenteuer hat er Sie begleitet, was hat er tolles getan?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Oder wie hat er Sie (oder andere Menschen) einmal zum Lachen gebracht?

Schreiben Sie es uns kurz und schicken Sie bitte ein Foto Ihres Hundes mit. Die schönsten Geschichten und die tollsten Fotos veröffentlichen wir am Samstag bei RP ONLINE — und möglicherweise auch im „Grenzland-Kurier“.

Kontakt Mailen Sie einfach an

aktion.viersen@rheinische-post.de

Bitte Ihren Namen und den Ihres Hundes nicht vergessen (und das Foto).

(RP)