Stadt Neukirchen-Vluyn sucht Wahlhelfer : Demokratie leben und die Bundestagswahl unterstützen

Neukirchen-Vluyn Am 26. September 2021 finden Bundestagswahlen statt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn sucht dafür ehrenamtliche Wahlhelferinnen und -helfer. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Demokratie lebt von der Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen. Freie Wahlen bilden hierbei die wichtigste Grundlage einer Demokratie. Die Stadt Neukirchen-Vluyn sucht für diese Aufgabe ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 am 26. September. Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ehrenamt ausüben kann, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt und für die Bundestagswahl wahlberechtigt ist. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zu den Aufgaben zählen die Prüfung der Wahlberechtigung, Ausgabe der Stimmzettel, Beaufsichtigung der Wahlkabinen und der Wahlurne, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Stimmabgabe und Auszählung der Stimmzettel ab 18 Uhr.