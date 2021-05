Infektionszahlen gesunken : Einzelhändler dürfen wieder öffnen

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind die Corona-Infektionszahlen so weit gesunken, dass Einzelhändler am Donnerstag wieder öffnen dürfen und Terminshopping möglich ist. Setzt sich die Entwicklung fort, dürfen bald auch die Schulen wieder Präsenzunterricht anbieten. Ein Überblick.

Im Kreis Wesel ist die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 150 geblieben. Deshalb werden die Corona-Regeln wieder etwas gelockert, wie der Kreis Wesel am Dienstagabend mitteilte. Demnach dürfen Einzelhändler wie Modeboutiquen, Schuhgeschäfte und Spielwarenläden ab Donnerstag, 6. Mai, wieder öffnen und Terminshopping anbieten (Cick and Meet). Auch die Abholung vorbestellter ist Ware weiterhin zulässig (das sogenannte Click and Collect).