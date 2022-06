Awo-Aktion : 600 Saatkugeln für die „Gartenstadt“ Haan

Haan Die Idee ist im wahrsten Sinne des Wortes aufgeblüht: Im vergangenen Jahr startete das Kinderparlament der Stadt Haan die Aktion „Lass uns unsere Stadt bunter machen“. Die jungen Parlamentarier stellten für dieses Ziel mehr als 600 Tüten mit Saatkugeln her und verteilten sie anschließend überall im Stadtgebiet an die kleinen und großen Haaner Bürger.

Damit wollten sie das Stadtbild bunter werden lassen, aber auch mit Hilfe der wachsenden Blumen eine Heimat und Nahrung für viele Bienen, Hummeln und andere Insekten schaffen, um so dem Insektensterben entgegenzuwirken. Am Mittwoch, 15. Juni, um 16.30 Uhr wird nun der Arbeitskreis Nachhaltigkeit des Haaner Kinderparlaments zusammen mit Vertretern der Arbeiterwohlfahrt Haan und den Bewohnern des Senioren-Parks „carpe diem“ Saatkugeln und -bomben selber herstellen, um den Garten der Einrichtung bunter und insektenfreundlicher zu gestalten.

Saatkugeln bestehen aus einer Mischung aus Erde und Lehm, in die das Saatgut eingearbeitet ist. „Einfach die Kugeln in die Erde eingraben“, heißt es in der Einladung zur Aktion. Der Ton schütze die Samen vor Vögeln: „Regnet es, saugt sich die Kugel voll mit Wasser und die Samen quellen auf. Der Blütenpracht steht nichts mehr im Wege.“