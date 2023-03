Müllsammeltag in Rheurdt Neustart für den Frühjahrsputz in Schaephuysen

„Schon als kleines Kind habe ich gelernt, Bonbonpapier nicht in die Landschaft zu werfen, sondern nach Hause mitzunehmen und dort in die Mülltonne zu legen“, erzählte am späten Samstagvormittag Claudia Koschare und ist überzeugt: „Ein Müllsammeltag fördert das Umweltbewusstsein, besonders bei Kindern.“ Dieser kreisweite Müllsammeltag der Kreis Klever Abfallgesellschaft, der 2023 unter dem Motto „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ steht, wurde bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege vorgestellt, an dem auch der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege teilnahm. Der VfGuH, wie er kurz heißt, entschied sich, das Motto in „Unser Dorf soll (noch) schöner werden“ umzubenennen und den Abfallsammeltag beim Neustart zu organisieren.