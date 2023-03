Nacht der Bibliotheken 2023 in Neukirchen-Vluyn Die lange Lese-Nacht kommt bei Klein und Groß gut an

„Grenzenlos“, so lautete das Motto der diesjährigen „Nacht der Bibliotheken“, die am Freitag in ganz Nordrhein-Westfalen veranstaltet wurde. Mit dabei war zum zweiten Mal, nach der Online-Ausgabe im Corona-Jahr 2021, die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn. Ab 18 Uhr ging es los im Haus am Missionshof in Neukirchen. Jung wie Alt hatten gleichermaßen jede Menge Spaß und Freude am vom Bibliotheksteam liebevoll zusammengestellten vierstündigen Programm. Vier Aktionen standen dabei im Mittelpunkt: Lesungen, Basteln und Backkunst im Erdgeschoss sowie ein Fotoshooting im Obergeschoss.