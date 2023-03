Feierstunde in Rheurdt Schlüsselübergabe für neues Gerätehaus Rheurdt

Der ehemalige Löscheinheitsführer Matthias Rickers erinnerte in einem Wortbeitrag an eine wichtige Persönlichkeit der Feuerwehrgeschichte in Rheurdt: Jakob David, der 1904 Gründungsmitglied und Führer der Wassermannschaft gewesen war. Nach dem Ersten Weltkrieg war David maßgeblich an der Neuentwicklung der Feuerwehr in Rheurdt beteiligt. Zum 25-jährigen Bestehen der Feuerwehr Rheurdt im Jahre 1929 wurde er mit der silbernen Ehrenmedaille ausgezeichnet. 13 Jahre später wurde er ins Ghetto Theresienstadt deportiert und im Konzentrationslager Treblinka ermordet.