Haushalt im Ökodorf Diese Gebühren steigen 2024 in Rheurdt an

(got) Langfristig gesehen steigen die kommunalen Gebühren in Rheurdt an, die die Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen. So etwa im Bereich Abwasser und Abfall, da Kosten für Personal, Material und Energie steigen. Eine Gebühr, die einmal stark erhöht wurde, kann in den kommenden Jahren aber auch wieder leicht zurückgehen. Das ist zurzeit etwa bei den Abfallgebühren der Fall.