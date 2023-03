Kindergarten in Rheurdt Kita Fliegenpilz: Es ist nichts beschlossen

Der Vorstand der Elterninitiativ-Kita Fliegenpilz in Schaephuysen ist am Mittwoch Berichten entgegengetreten, der Kindergarten solle an einem neuen Standort mithilfe eines Investors neu errichtet und auf drei Gruppen erweitert werden. Dies steht im aktuellen, gerade beschlossenen Kita-Bedarfsplan für den Kreis Kleve. „Wir haben uns lediglich offen gezeigt, über einen solchen Schritt nachzudenken“, betonte Jennifer Creutz vom Vorstand des Trägervereins. Das Thema sei an einem „Runden Tisch“ angeschnitten worden, an dem auch andere Kita-Träger beteiligt gewesen seien. „Dabei waren sich alle darüber einig, dass sich etwas an der Situation ändern muss.“ Und zwar auch an der schon jetzt herrschenden Personalnot in Kindergärten. „Wir suchen schon jetzt. Wie sollte das bei drei Gruppen werden?“, so Jennifer Creutz. Von einem Neubau und einem neuen Standort könne gegenwärtig keine Rede sein. „Eine Entscheidung darüber müsste unsere Mitgliederversammlung treffen.“ Dort sei dies aber bislang nicht thematisiert worden.