Aktion „Saubere Stadt“ in Hückeswagen : Verlängerter „Frühjahrsputz“ kommt gut an

Auch die Mädchen-Jungschar der Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg machte beim „Frühjahrsputz“ mit und sammelte wilden Müll von Scheidweg bis Wickesberg. Foto: Anja Kölsch

Hückeswagen Mehr als 500 Hückeswagener sorgten seit Anfang April mit ihrem Einsatz für eine saubere Stadt. Bereits im September soll es wieder die Säuberungsaktion geben.

Nächtlicher Schneefall war der Grund, warum der für den 2. April vorgesehene Müllsammeltag kurzerhand auf drei Wochen ausgedehnt werden musste. Und diese Entscheidung war goldrichtig, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. „Wir haben viel Feedback von Leuten bekommen, die diese Aktion über mehrere Wochen gut finden“, berichtet Anja Kölsch von der Stadtverwaltung, die die Aktion zusammen mit ihrer Kollegin Stefanie Heymann organisiert hatte. Dadurch konnten die freiwilligen Helfer ihre Einsätze nämlich ganz individuell planen. Einen bestimmten Tag als Start zu bewerben, habe aber dennoch Sinn, betont Anja Kölsch. Zusammen mit dem Bergischen Abfallverband (BAV) wurden bis zum Tauschrausch am vorigen Samstag auf Wunsch Müllsäcke, Zangen und Handschuhe an die freiwilligen Helfer ausgegeben.

Wie viele Hückeswagener letztendlich im Einsatz waren, kann gar nicht genau gezählt werden. Schon im Vorfeld hatten sich die Schulen an der Aktion beteiligt, wodurch allein schon etwa 400 Schüler im Einsatz waren. Dazu kamen die verschiedenen Vereine, Parteien und Institutionen sowie die 70 Hückeswagener, die trotz des Schnees am eigentlichen Aktionstag zur Materialausgabe in die Glashalle am Bahnhofsplatz gekommen waren. „Ich bin total begeistert“, zieht Anja Kölsch ein überaus positives Fazit.

Traurig ist lediglich die Menge des Mülls, der achtlos in der Natur entsorgt wurde. An der Straße in Richtung Bergisch Born hatte ein freiwilliger Helfer einen ganzen Autoanhänger mit wildem Müll gefüllt und abtransportiert. Dort hatten im angrenzenden Waldstück mehr als 100 Piccolo-Flaschen und zirka 200 kleine Schnapsflaschen derselben Marke sowie etliche Autoreifen gelegen. „Das fand ich schon schräg“, sagt Anja Kölsch.