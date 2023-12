Schaephuysener Jan Benger tritt seinen Dienst an Neuer Schornsteinfeger ab 2024 in Rheurdt

Rheurdt · Jan Benger tritt am 1. Januar 2024 seinen Dienst an. Er folgt auf Klaus Breit, der in den Ruhestand geht. Wer Benger demnächst assistieren wird.

20.12.2023 , 11:37 Uhr

Jan Benger kennen viele vom Familienbetrieb Herveshof in Schaephuysen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

(lst) Zum Jahreswechsel bekommt die Gemeinde Rheurdt einen neuen Bezirksschornsteinfeger. Jan Benger tritt am 1. Januar 2024 seinen Dienst an. Er folgt auf Klaus Breit, der in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Benger kommt aus Schaephuysen und hat dort auch seinen Lebensmittelpunkt. Seit 2008 ist er Schornsteinfeger und freut sich nun auf den Schritt in die Selbstständigkeit. Philipp Bongartz, langjähriger Mitarbeiter von Breit, wird ihn bei seiner Arbeit unterstützen. „Für eine gute Zusammenarbeit möchte ich mich schon im Voraus bedanken“, heißt es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheurdt.

(lst)