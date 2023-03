Renter aus Neukirchen-Vluyn fällt auf Betrüger herein Falscher Polizist ergaunert fünfstelligen Geldbetrag

Danach sagte der Betrüger am Telefon, das Geld müsse auf Echtheit geprüft werden, man werde einen Mitarbeiter der Kriminalpolizei in den Ortsteil Vluyn vorbeischicken. Kurze Zeit später klingelte es bei dem 81-Jährigen, der den vermeintlichen Polizisten in die Wohnung ließ. Kurzerhand sammelte der Betrüger das Geld ein und verschwand.