Ehrenamtliches Engagement in Rheurdt Zweites Leben für Lebensmittel

Ein Mädchen schaut vorbei, um mit dem Handy Fotos zu schießen, welche Lebensmittel in den Körben liegen, um es an ihre Mutter zu schicken, die wenig später vorbeikommt. Ein Mann nimmt einige Äpfel, einen Wirsing und drei Brötchen mit. Eine Mutter mit Kinderwagen kommt, sieht Trauben sowie Tomaten und steckt diese in ihre Tasche. Der „Fairteiler“ ist gut frequentiert. „Kuchen und Süßes sind sofort weg“, sagt Michelle Häusler. „Auch Obst und Gemüse, Backwaren oder Milch sind schnell weg, meistens in weniger als einer Stunde.“