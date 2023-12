Angebot für geflüchtete Kinder in Rheurdt Kinderkochschule wird 2024 weitergeführt

„Claudia Paeßens und Christiane Hellmanns sind genau die Richtigen für die Kinderkochschule“, sagt Frank Hoffmann. Er ist Vorsitzender des Beirats für Inklusion, in dem die Idee zur Kinderkochschule geboren wurde. Als Vorbild diente die Kinderkochschule in Duisburg. „Wir haben uns die Kochschule angeschaut“, erzählt der einstige Leiter einer Schule für Kinder mit Einschränkungen. „Zum Glück haben wir Claudia Paeßens und Christiane Hellmanns gefunden, um die Idee umzusetzen“, sagte Hoffmann. Finanziert wird die Kinderkochschule über den Kreis Kleve, der Mittel aus dem Landesprogramm „Komm an in Nordrhein-Westfalen“ weiterleitet.