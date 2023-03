Unfall in Neukirchen-Vluyn Strauchelndes Schulkind auf dem Rad gerät gegen Lkw

Glück im Unglück hatte ein acht Jahre alter Junge bei einem Unfall am Mittwoch auf der Sittermannstraße. Das Kind war gegen 13.40 Uhr auf dem Fahrrad mit Schulkameraden auf dem Gehweg unterwegs. Wie die Polizei weiter berichtete, soll der Achtjährige aus bislang ungeklärter Ursache ins Strauchen gekommen sein – dies habe ein Zeuge beobachtet. Der Junge sei mit dem Fahrrad nach links in Richtung Fahrbahn gestürzt und gegen den Anhänger eines Lkw geraten, der an der Gruppe in gleicher Richtung vorbeifuhr.