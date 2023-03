Aktion im Kreis Kleve Baumsetzlinge kostenlos zu haben

„Mehr Bäume Jetzt“ ist eine bundesweite Kampagne, die junge Bäume und Sträucher von Orten, an denen sie geringe Überlebenschancen hätten, an Orte verpflanzt, an denen sie wachsen und gedeihen können. Die Kampagne kommt ursprünglich aus den Niederlanden „Meer Bomen Nu“), wo seit 2020 eine Million Setzlinge verschenkt worden seien. „Die Setzlinge findet man in der Natur häufig an Orten, an denen der Mensch oder die Gesetze der Natur dafür sorgen, dass sie das Erwachsenenstadium nicht erreichen werden, weil sie zum Beispiel zu dicht gedrängt stehen oder zu wenig Licht bekommen“, heißt es. Gelegentlich stammen die jungen Bäume und Sträucher auch aus überschüssigen Beständen von Baumschulen.