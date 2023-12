Gartenpflege in Rheurdt VfGuH bietet wieder Obstbaum-Seminar für Bürger an

Dazu wird sie zunächst einen theoretischen Vortrag leiten, der am Freitag, 12. Januar 2024, von 18.30 bis 21 Uhr im Heimatmuseum, Hauptstraße 39 in Schaephuysen, stattfindet. Am Praxistag, Samstag, 13. Januar 2024, von 10 bis 14.30 Uhr, dürfen dann alle Teilnehmenden beim „Obstbaumschnitt“ unter fachkundiger Anleitung zu Schere und Säge greifen. Treffpunkt dafür ist der Grillplatz unterhalb der Mühle, an der Verlängerung der Bergstraße zum Michaelsturm. Bei beiden Terminen können Interessierte im Anschluss mit der Baumwartin sprechen, um sich weitere Tipps einzuholen. Für den praktischen Teil ist eine wetterfeste warme Kleidung sowie festes Schuhwerk erforderlich.