Unternehmen aus Neukirchen-Vluyn Trox erhält renommierten „Design Plus Award“

Erfolg für Trox auf der Messe ISH in Frankfurt am Main: Das Unternehmen aus Neukirchen-Vluyn ist mit dem „Design Plus Award powered by ISH 2023“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Rat für Formgebung für die Messe Frankfurt vergeben. Prämiert werden herausragende Produktleistungen, die Technik und Design auf kluge Weise verbinden. Trox ist für sein System Trox Ox prämiert worden.