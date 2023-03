Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn Biobäckerei mit vorbildlicher Ausbildung

Daniel Malms begann im Sommer 2021 seine Ausbildung bei der Biobäckerei Schomaker. Der damals 16 Jahre alte Westfale aus Lünen entschied sich bewusst für die Bäckerei am Niederrhein, die an der Weserstraße im Gewerbegebiet Neukirchen-Nord liegt. „Ich wollte etwas Neues lernen“, erzählt der angehende Bäckergeselle. Dabei kann das Neue etwas Traditionelles sein, zum Beispiel eine Getreidemühle, die über Mühlsteine Dinkel, Weizen oder Roggen zerkleinert, wie im Prinzip schon vor zwei Jahrtausenden. „Die Bäckerei Schomaker legt sehr viel Wert auf die Ausbildung“, unterstreicht der Auszubildende. Er will bei der Biobäckerei Schomaker bleiben, wenn er 2024 seine Ausbildung abgeschlossen hat.