Verwunderung in Neukirchen-Vluyn über Vorstoß aus Kamp-Lintfort: CDU dringt auf raschen Weiterbau der B 528

Verwunderung in Neukirchen-Vluyn über Vorstoß aus Kamp-Lintfort

Neukirchen-Vluyn Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Nacke dringt auf einen raschen Weiterbau der Bundesstraße 528. Entsprechende Ankündigungen im vergangenen Oktober hätten bei den durch Lkw-Verkehr stark belasteten Bewohnern von Rayen und Hochkammer große Hoffnungen geweckt.

Doch nun verfinstere sich die Stimmung, so Nacke. Grund sei eine aus dem Nichts heraus formulierte Streckenverlegung zu Lasten des Ortsteils Rayen.

Damit spielt Nacke auf Äußerungen des Kamp-Lintforter Bürgermeisters Christoph Landscheidt (SPD) gegenüber der Rheinischen Post an. Landscheidt hatte sich für eine Änderung im geplanten Streckenverlauf der B528 ausgesprochen. Über „die neuen Töne aus Kamp-Lintfort“ ist die CDU-Fraktion Neukirchen-Vluyn erstaunt.

Die CDU mahnt, sich an die abgestimmte nördliche Variante zu halten. Weder Neukirchen-Vluyn noch Kamp-Lintfort dürften ein Interesse daran haben in ein neues fünf bis acht Jahre dauerndes Verfahren einzusteigen. „Der Zeitpunkt einer zügigen Realisierung ist gekommen und die Verantwortlichen und betroffenen Stellen sind nun gefordert schnell aktiv zu werden“, so Markus Nacke.