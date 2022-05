Musik in Kamp-Lintfort : Prager Frühlingsabend im Kulturcamp

Kamp-Lintfort Der Vereinsvorstand lädt den Pianisten Lukás Cermák aus Prag zum Konzert ein. Die Idee dazu hatten Frank Reinert und Rainer Henke anlässlich eines zwölftägigen Besuchs in Prag zu Beginn dieses Jahres.

Die Kultur am Niederrhein und speziell in Kamp-Lintfort zu fördern, ist das Ziel des im vergangenen Jahr neu gegründeten Vereins „Kulturcamp“: Nachdem er sich und seine Vorhaben bereits bei drei Offene-Tür-Veranstaltungen in der Region vorgestellt hat, lädt er jetzt am Samstag, 21. Mai, ab 18 Uhr zu einem „Prager Frühlingsabend“ in den Kamp-Lintforter Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79 ein.