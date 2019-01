Verneigung vor einem großen Komiker in Rheurdt : Liss Steeger liest Heinz Erhardt – ein Dichterporträt

Verneigung vor einem großen Komiker in Rheurdt

Komiker Heinz Erhardt hat bis heute treue Fans.Für sie gibt es in Rheurdt am 28. Januar einen Pflichttermin. Foto: dpa

Rheurdt Wortwitz und Albernheiten mit Tiefgang sollen die Gäste im Rheurdter Pfarrheim unterhalten.

„Es gibt Dichter, die noch leben, aber trotzdem gut sind. Dann gibt es Dichter, die schon tot, aber um Klassen besser sind. Das sind die Klassiker.“ Das ist echter Heinz Erhardt. Der Mann mit dem Schalk im Nacken und der Frage „Noch’n Gedicht?“ kommt jetzt in Rheurdt zu neuen Ehren. Am Montag, 28. Januar, 18 Uhr widmet sich Liss Steeger im Pfarrheim, Kirchstraße 8 dem deutsch-baltischen Komiker, Musiker, Komponist, Unterhaltungskünstler, Kabarettist, Schauspieler und Dichter.

Kein knochentrockener Vortrag – wie all jene wissen, die vor einem Jahr bei Liss Steegers Abend über Wilhelm Busch zu Gast waren. Bei ihr bleibt es nicht bei einer mit dem einen oder anderen Bild hinterlegten Biographie. Liss Steeger trägt die Gedichte der von ihr besprochenen Autoren vor. Damit beeindruckte sie das Rheurdter Publikum derart, dass die Kooperation der Katholischen Frauen von St. Nikolaus in Rheurdt mit der Familienbildungsstätte Geldern unbedingt fortgesetzt werden musste. Das war bereits vor einem Jahr klar. Nach einem großen Applaus von mehr als 30 Zuhörern…

„Kaum jemand weiß aber, dass Erhardt als Klavierverkäufer in dem Musikalienhandel seines Onkels in Riga angefangen hat“, sagt Liss Steeger, die sich in den Lebenslauf des Komikers bereits intensiv eingelesen hat. „Die Vorbereitung auf die Gedichtpassagen beginnt dann etwa eine Woche vor dem Präsentationstermin.“