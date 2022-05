Stadtentwicklung in Neukirchen-Vluyn : Politik berät über Spielplätze für Niep und Rayen

Der Schatten eines Mannes und eines Kindes auf einer Schaukel (Themenbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Neukirchen-Vluyn Im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss sind die Rahmenbedingungen, wie Fördergelder und das schrittweise Vorgehen, ein Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Laut Statistik (Dezember 2021) von Neukirchen-Vluyn leben in Niep in 300 Haushalten 666 Menschen, darunter 35 im Kindergartenalter. Bereits vor zwei Jahren stellte die CDU-Fraktion den Antrag, einen Spielplatz mit generationenübergreifendem Begegnungsraum in Niep zu errichten. Jetzt will die Politik das Vorgehen beschließen.

Als Standort für den Spielplatz wurde bei einer Befragung die Freizeitweise hinter dem Feuerwehrgerätehaus vorgeschlagen. Ein Teilbereich soll Freifläche für Ballspiele und Feste bleiben. Für Kinder soll ein Sandspielbereich mit Klettergerät, das auch von Jugendlichen genutzt werden kann, errichtet werden. Gewünscht wurde zudem eine entsprechende Möblierung und eine Schaukel für Jung und Alt, so die Nieper über die Ausgestaltung.

Im April besuchte eine Vertreterin der Bezirksregierung die Freizeitwiese, um die grundsätzliche Förderfähigkeit zu ermitteln. Nach aktuellem Stand greift für das Projekt das Förderprogramm zur Strukturentwicklung ländlicher Räume, unter Berücksichtigung des Außenbereichs Niep. Das Programm für 2022 ist bereits ausgeschöpft, Ende 2023 kann erneut ein Antrag beim Land inklusive Kostenaufstellung gestellt werden kann.

Rund 130.000 Euro soll nach derzeitigem Stand die Spiel- und Begegnungsstätte kosten. Daraus ergibt sich für die Stadt bei einer 65-prozentigen Förderung ein Eigenanteil 45.500 Euro und eine Förderung von 84.500 Euro. Bei Kommunen in der Haushaltssicherung wie Neukirchen-Vluyn ergibt sich ein Eigenteil von 19.500 Euro bei einer Fördersumme von 110.500 Euro. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautet daher, diese Landesmittel für den Bau einer Spiel- und Begegnungsstätte zu beantragen.

Seit November 2018 laufen bereits Beratungen zur Errichtung eines Spielplatzes in Rayen. Bei einer Bürgerbefragung im Herbst 2021 kristallisierten sich zwei mögliche Standorte heraus: Zum einem in der Nähe des Vereinsheims vom SuS Rayen, zum anderen eine Fläche am Gülixweg, die mit einem mittleren sechsstelligen Betrag einzurichten wäre. Daher schlägt die Verwaltung vor, aus dem eigenen Budget der Spielplatzerneuerung auf dem Rayener Berg schrittweise eine Spielfläche für unterschiedliche Altersgruppen anzulegen.