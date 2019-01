Praxisbesuch bei der Rheurdter Ärztin Dr. Katrin Hesters : Wenn Hausbesuche zu teuer werden

Ohne Zweitjob geht es nicht: Dr. Katrin Hesters in ihrer Rheurdter Praxis. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheurdt Mit einem Bein in der Stadt, mit dem anderen auf dem Land: Um hier als Ärztin zu überleben, braucht Dr. Katrin Hesters einen Zweit-Job.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Im Zweifel für Hippokrates. Natürlich wird in der hellen, voll digitalisierten Gemeinschaftspraxis in der Wallstraße niemand weggeschickt, der Hilfe braucht. Auch wenn Dr. Katrin Hesters weiß, dass sie mit diesem Patienten nicht einmal die elementarsten Kostenbestandteile des Kleinbetriebes mit zwei Ärztinnen und fünf Angestellten wird decken können. Ihr Gegenüber interessiert sich im Zweifel nicht dafür, woher die Kostenexplosion im Gesundheitswesen kommt. Der Mensch will gesund werden.

Dass seine Ärztin 500 Regeln am Tag befolgen muss und schon bald dazu gezwungen sein wird, sämtliche, in ihrer Praxis anfallenden Daten per Standleitung mit irgendeinem Rechenzentrum zu teilen, dass es für einen Hausbesuch samt Blutabnahme gerade mal 23 Euro gibt – inklusive Benzin – das kommt in keiner Arztserie vor.

Info Angehende Landärzte werden bevorzugt Eigentlich gibt es genug Ärzte in Nordrhein-Westfalen. Doch niemand will Hausarzt werden, oder gar „aufs Land“. Deshalb hat der NRW-Landtag Mitte Dezember eine Landarzt-Quote beschlossen. Medizinstudenten sollen sich verpflichten, nach dem Abschluss für bis zu zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Dafür bekommen sie leichter einen Studienplatz.

Nur die Älteren unter ihren Patienten haben ein feines Gespür dafür. „Manchmal fragen vor allem Senioren, vorsichtig, wie lange wir das hier noch machen“, erzählt Katrin Hesters. Dass sie Ärztin geworden ist, hat sie bis heute nicht bereut. Dass sie im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Sonja Vogel in Rheurdt eine eigene Praxis eröffnet hat, manchmal schon. „Die politischen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Nicht wir Ärzte entscheiden über die Behandlung, sondern Krankenkassen und ein System, in dem der niedergelassene Arzt immer weniger zählt.“

Das hat ganz praktische Konsequenzen: Wenn 800 bis 850 Patienten kommen – so wie von den kassenärztlichen Vereinigungen vorgesehen, geht die Rechnung – vielleicht – auf. Wenn eine Grippewelle das Land schüttelt, wie Anfang 2018, verdoppelt oder verdreifacht sich diese Zahl, ohne dass es mehr Geld auf dem Kassentopf gibt. „Als ein Kollege in Alpen seine Praxis aufgab und keinen Nachfolger fand, mussten wir mit der KV lange verhandeln“, berichtet Hesters. Schließlich mussten die verbleibenden Ärzte die Patienten übernehmen – und wollten dafür bezahlt werden.



Gießen : Gericht bestätigt Verurteilung von Ärztin wegen Abtreibungswerbung

zurück

weiter

Alt werden auf dem Land – das ist in Rheurdt etwas leichter als anderswo, sagt Dr. Katrin Hesters: „Hier stimmen die Strukturen noch; die Familienbindungen, zum Beispiel.“ Mit dem Pflegedienst gebe es eine enge und gute Zusammenarbeit – und dadurch viele wichtige Hinweise, sobald bei einem Einzelnen etwas im Argen liegt. Doch gerade in der Pflege fehlten zahlreiche Kräfte, beobachtet Dr. Hesters: „Wenn jemand bislang als alter Mensch allein zu Hause gelebt hat, dann stürzt und plötzlich auf Hilfe angewiesen ist – dann ist das nur unter großen Anstrengungen zu organisieren.“

Selbstverständlich werde geholfen, wo immer es nötig sei. Doch ein Gespräch, in dem Patienten an die Eigenverantwortung erinnert werden könnten, an mehr Bewegung, weniger Alkohol und mäßige, aber regelmäßige Mahlzeiten – ein solches Gespräch kann die Ärztin gerade mal pauschal mit 4,50 Euro abrechnen – pro Abrechnungsperiode für maximal die Hälfte ihrer Patienten.