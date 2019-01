Schwerer Unfall in Neukirchen-Vluyn : Auto erfasst querenden Radfahrer

Die Unfallstelle an der Krefelder Straße. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Neukirchen-Vluyn Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch im Grenzbereich zwischen Neukirchen-Vluyn und Moers ereignet. Ein Radfahrer ist dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei, wollte der Radfahrer gegen 15.30 Uhr die Krefelder Straße von der Rosendahlstraße in Richtung Am Ophülsgraben überqueren.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst, dessen Fahrer, ein 23 Jahre alter Krefelder, in Richtung Krefeld unterwegs war. Über das Alter des Radfahrers konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Nach Angaben von Zeugen handelte es sich um einen Jungen im Schulalter. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Krefelder Straße wurde nach dem Unfall zeitweise gesperrt; die Polizei forderte einen Sachverständigen an.

(RP)