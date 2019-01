Neukirchener Berufskolleg lädt Schülerinnen und Schüler ein: Chancen und Herausforderungen für angehende Erzieher

Neukirchen-Vluyn Das Neukirchener Berufskolleg wirbt am 18. Januar ganztägig um Pädagogen-Nachwuchs.

Rund 140 Lernende werden am Neukirchener Berufskolleg von einem 15-köpfigen Kollegium begleitet. In Vollzeit dauert die Ausbildung drei Jahre – zwei Jahre lang werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Daran schließt sich ein praktisches Jahr an. Die angehenden Erzieher werden mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Manche werden ihren Platz in Kitas finden und mit Mädchen und Jungen bis zu einem Alter von sechs, sieben Jahren arbeiten. Andere widmen sich in ihrer späteren Berufslaufbahn Kindern und Jugendlichen, die als „verhaltensauffällig“ gelten. „Das bedeutet, dass sie auch mit aggressivem Verhalten oder Gewalt konfrontiert werden. Im Unterricht geht es darum, in der Theorie anhand von Fallbeispielen Ursachen zu analysieren, Handlungskonzepte zu entwickeln und praktisch zu üben und umzusetzen“, sagte Günter Neumann, Pädagoge am Neukirchener Berufskolleg.