Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu Gebrauchtwagengelände : Autohandel: Diebe stehlen Felgen

Felgen wurden von Autos abgebaut. Foto: Polizei Wesel

Neukirchen-Vluyn Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Inneboltstraße. Dort wurden von den ausgestellten Fahrzeugen und aus einem Lager mehrere Felgensätze entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Demontage wurde zudem ein Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn unter Telefon 0284530920 zu melden.

(RP)