Die „Ranzenbörse“ von Neukirchen-Vluyn öffnet zum 16. Mal: So nehmen i-Dötze Schule auf die leichte Schulter

NEUKIRCHEN-VLUYN Die Ranzenbörse im Klingerhuf bietet Eltern und Kindern die Chance, Schultaschen auszuprobieren und miteinander zu vergleichen.

Dieser Termin wird von angehenden I-Dötzchen erwartet. Am Samstag, 19. Januar, wird der Neukirchener Sport- und Freizeitpark zu ihrem Treffpunkt. „Ich komme in die Schule“ gehört mit zu den stolzen Standardsätzen, die ab sofort zu hören sind. Eltern, Großeltern und andere Familienangehörige im Schlepptau stehen vor der alles entscheidenden Frage: Welcher Ranzen soll es denn sein?

Für Frank Neumann, Geschäftsführer des Fachgeschäfts Giesen-Handick in Neukirchen-Vluyn, eine immer wieder neue Herausforderung. „Ausschlaggebend ist der Tragekomfort“, so Neumann. Mit der mittlerweile 16. Ausgabe der Ranzenbörse ist er mit seinem Team reich an Erfahrungen. Er läutet mit der Ranzenbörse die Saison am Niederrhein ein. Am 26. Januar bietet sich am Moerser Volksbank-Standort eine weitere Möglichkeit.