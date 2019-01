Neukirchen-Vluyn hofft auf viele Nutzer im Jahr 2019: Testjahr für das Büchereiangebot in Vluyn hat begonnen

Neukirchen-Vluyn Bibliotheksmedien bekommen moderne Funkantennen. Sie ermöglichen den Nutzern, Bücher und CDs auszuleihen, ohne dass dazu Personal gebraucht wird.

Erst einmal nicht geschlossen werden soll die Zweigstelle der Stadtbücherei in Vluyn in der Kulturhalle. Allerdings sind die Öffnungszeiten dort ein Angebot auf Probe. Sollte es in diesem Jahr in Vluyn an Nutzern mangeln, könnte das reduzierte Konzept ganz gestrichen werden. Medien gäbe es dann ausschließlich am Missionshof in Neukirchen.