Schaephuysener Sänger würdigen knapp 50 Jahre Einsatz für den Verein : Willi Pins ist Ehrenvorsitzender des MGV Cäcilia

Rheurdt Er engagierte sich 34 Jahre lang im Vorstand; 16 Jahre davon leitete er den Männergesangverein Cäcilia Schaephuysen (MGV) als erster Vorsitzender. Außerdem wirkte er als Notenwart, als zweiter Kassierer und als zweiter Vorsitzender.

Seit einigen Tagen nun ist ihm der Ehrenplatz an der Spitze des Gesangsvereins nicht mehr zu nehmen: Willi Pins, unter anderem durch seine Tätigkeit beim Landhandel Baumanns weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt, wurde zum Ehrenvorsitzenden des Männergesangvereins Cäcilia Schaephuysen gewählt.

Da das für Pins eine Überraschung werden sollte, hatte der aktuelle Vereinsvorstand alles minutiös vorbereitet. Im Anschluss an eine Gesangsprobe traten die MGV-Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zusammen. 40 Sänger waren an der Wahl des neuen Ehrenvorsitzenden beteiligt. Sie befürworteten laut einer Mitteilung des ersten Vorsitzenden Bruno Güths ausnahmslos den Vorschlag des Vorstandes, so dass für die Wahl ein einstimmiges Ergebnis erzielt wurde.