Eine Rheurdter Frauengruppe bemalte Sitzmöbel: Bunte Sitzbänke dienen als verbindende Kunstobjekte

Flüchtlingskoordinatorin Lydie Benninghoven und Kunstpädagogin Adelheid Thillossen hatten die Idee, die Mittel kamen vom Land NRW - und die Frauen aus geflüchteten Familien bemalten insgesamt 15 Holzbänke, die nun über Rheurdt verteilt sind. Das Foto entstand in Haus Quademechels an der Rathausstraße 57. Foto: Christoph Reichwein (crei)

RHEURDT 15 Bänke hat die Frauengruppe der Caritas gemeinschaftlich hergestellt. Die Sitzmöbel wurden auf Rheurdter Vorgärten verteilt.

Als Mitarbeiterin des Caritasverbandes Geldern und Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde Rheurdt hatte sie zusammen mit Kunstpädagogin Adelheid Thillossen die Idee, mit den Mitgliedern der Frauengruppe, die sich jeden zweiten Montagmorgen im Haus Quademechels treffen, Bänke bunt zu gestalten. „Die Frauen konnten die Bänke gemeinsam anmalen“, erzählt Adelheid Thillosen. „Das fördert den Zusammenhalt in der Gruppe. Außerdem schaffen sie Kunstwerke, die im öffentlichen Raum oder in Vorgärten stehen. So können sie von den Straßen aus gesehen werden. Es sind verbindende Kunstwerke, die nicht in verschlossenen Räumen hängen.“