Wie die Moerser Autobahnpolizei den zunehmenden Güterverkehr überwacht: Immer Ärger mit den großen Lastern

Die Autobahnpolizei Moers organisiert regelmäßig Schwerpunktkontrollen wie hier auf dem Rastplatz Neufelder Heider an der A 40. Per Lasermessungen überwacht sie von Brücken aus die Abstände zwischen Lkw. Geschwindigkeitskontrollen kommen hinzu. Das grundsätzliche Problem: Bußgelder kommen billieger als Konventialstrafen bei unpünktlicher Lieferung. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Moers Trucker-Romantik? Die gibt es nur noch in Liedern von Gunter Gabriel . Am Lenkrad eines 30-Tonners regieren Zeitdruck und Konkurrenzkampf.

An der Auffahrt Neukirchen-Vluyn hat Piotr (37, Name geändert, d. Red), plötzlich einen Streifenwagen vor sich, auf dem es rot blinkt: „Bitte folgen“. Auf dem nächsten Rastplatz müssen sich Fahrer und Tanklastzug einer intensiven Kontrolle stellen. Spezialisten des Gefahrgut-Dezernates 55 der Düsseldorfer Bezirksregierung arbeiten eine mehrseitige Checkliste ab. Am Ende darf Piotr nicht weiterfahren. Der mit 20.000 Litern leicht brennbarem Lösemittel befüllte Transporter trägt am Hänger einen Feuerlöscher mit längst abgelaufenem Haltbarkeitsdatum. Jemand aus der Speditionszentrale in Gladbeck muss einen neuen Feuerlöscher bringen. Jetzt.