Rheurdt: Mobilfunkanbieter sagen besseren Empfang zu

Rheurdt Anfang 2019 wollen angeblich sowohl die Telekom, als auch Vodafone und Telefonica (ehemals O2 und Eplus) daran arbeiten, die Rheurdter Funklöcher zu schließen. Entsprechende Zusagen der Mobilfunkanbieter liegen im Rathaus vor.

Bereits seit Jahren klagen Handy-Besitzer in der Region um Rheurdt über Lücken und Funklöcher im Handy-Netz. Wie Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen im Rahmen einer Bürgerversammlung in Schaephuysen berichtete, soll im ersten Quartal moderne Funktechnik montiert werden.

Mehrfach habe er sich bei den diversen Anbietern darüber beschwert, dass die seit langem bekannten Mängel in der Mobilfunkversorgung nicht abgestellt werden würden. Auch das Aufstellen eines neuen Mobilfunkmastes im Neufeld habe er zum Anlass genommen, noch einmal bei den Mobilfunkunternehmen nachzufragen. „Da war die Auskunft, dass das Handy-Netz entlang von Autobahnen und Wasserstraßen bevorzugt ausgebaut werden würde“, so Kleinenkuhnen. Das sei vom Staat bei der Lizenzvergabe so festgeschrieben worden.